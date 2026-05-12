Die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) geplanten Kürzungen bei den Integrationskursen sollen deutlich verringert werden. Koalitionskreise bestätigten auf Anfrage entsprechende Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach haben sich Fachpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion und Dobrindts Bundesinnenministerium nach wochenlangen Verhandlungen auf einen Mechanismus geeinigt, wonach bereits ab Juni auch wieder Menschen ohne gesicherte Bleibeperspektive in Deutschland kostenlos an den Kursen auf staatliche Kosten teilnehmen könnten.
BundesregierungDobrindt will bei Integrationskursen doch weniger kürzen
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Nach scharfen Protesten sollen kostenlose Integrationskurse auch für Menschen ohne gesicherte Bleibeperspektive möglich sein. Wie viele teilnehmen können, hängt allerdings vom Haushalt ab.
Von Manuel Bewarder und Georg Ismar, Berlin
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