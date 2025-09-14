Der eine schreibt über „Fascholand“, die andere über „Heimatland“. Zwei sehr unterschiedliche Analysen von Canberk Köktürk und Güner Yasemin Balci darüber, was in Deutschland bei der Integration alles schiefläuft.

Rezension von Viola Schenz

Ein Berliner versteht seine Welt nicht mehr. Am Silvesterabend 2024 schoss er eine Rakete durch die Fenster einer fremden Wohnung und machte daraus ein Tiktok-Filmchen. Wozu Polizei, fragt er später, völlig überflüssig, findet er. Er hatte Menschenleben gefährdet, wurde verhaftet und sieht nicht ein, dass ein solches Vergehen rechtsstaatliche Folgen hat. Dabei lebt er schon Jahre in der Bundesrepublik. Das regeln wir untereinander, „von Araber zu Araber“, sagt er, als er feststellt, dass der in der attackierten Wohnung sitzende Mieter ebenfalls Araber ist.