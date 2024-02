Von Philipp Bovermann

Auf Threads, dem Kurznachrichtendienst des Social-Media-Konzerns Meta, wird derzeit ein - äußert politischer - Streit darüber geführt, was "politische Inhalte" sind. Meta hatte am Freitag verkündet, dass Themen, die "möglicherweise im Zusammenhang mit Dingen wie Gesetzen, Wahlen oder sozialen Themen" stehen, auf Instagram und Threads eine geringere Rolle spielen sollen. Die Empfehlungsalgorithmen der Plattformen sollen künftig standardmäßig so eingestellt sein, dass sie solche Inhalte nicht mehr aktiv verbreiten. Der von Mark Zuckerberg gelenkte Konzern hofft, dadurch eine weniger von Hass und Streit geprägte Atmosphäre in seinen Netzwerken zu schaffen. Kritik gibt es an der Art und Weise, wie er das versucht.