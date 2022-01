Von Simon Groß

Eine App, mit der sich Handyfotos so einfärben lassen, dass sie nach historischen Aufnahmen oder Polaroidbildern aussehen - so startete Instagram 2010. Mehr als ein Jahrzehnt später gehört das soziale Netzwerk zu einem der größten seiner Art: Weltweit verbringen rund 500 Millionen Menschen täglich Zeit darin. Das entspricht ungefähr der Bevölkerung Europas. Und die App ist mittlerweile deutlich mehr als ein Ort, an dem Freunde die neuesten Fotos und Videos aus dem Urlaub präsentieren. Das soziale Netzwerk ist längst zu einer gigantischen Werbefläche geworden, die Unternehmen direkten Zugang zu einer interessanten Kundschaft verschafft.