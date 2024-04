Auch Iran hat nach Insider-Angaben Russland vor einem bevorstehenden Anschlag islamistischer Extremisten gewarnt. Das geht aus den Angaben von drei mit den Vorgängen vertrauten Personen hervor. "Tage vor dem Anschlag in Russland teilte Teheran Moskau Informationen über einen möglichen großen Terroranschlag in Russland mit", sagte eine der Personen Reuters. Dies hätten iranische Experten bei Verhören von Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Anschlag Anfang Januar bei der Gedenkfeier für einen General der Revolutionsgarden in Kerman erfahren. Auch die USA hatten Russland auf Informationen über einen geplanten Schlag hingewiesen. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag, es habe keine iranischen Warnungen vor einem Anschlag gegeben. Das iranische Außenministerium nahm dazu zunächst nicht Stellung.