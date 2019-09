Zwischen dem Ressort von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Bauernpräsident Joachim Rukwied ist heftiger Streit entbrannt. Klöckners Staatssekretär Hermann Aeikens legt sich in einem ungewöhnlich direkten Brief zu den Folgen von mehr Insektenschutz in Deutschland mit dem Chef des Bauernverbands an. Der hatte kürzlich bei einer Rede behauptet, durch Einschränkungen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entstünden Bauern finanzielle Nachteile und eine Wertminderung von bis zu 30 Milliarden Euro. "Diese Zahlen sind nahezu grotesk übertrieben" erwidert der zuständige Staatssekretär Hermann Aeikens in dem Papier. Es komme nur auf kleinen Teilen der Flächen tatsächlich zu Einschränkungen.