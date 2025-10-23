Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt darauf, dass sich Deutschland beim Bau des Brenner-Basistunnels nicht blamieren und den Zulauf auf bayerischer Seite rechtzeitig fertigstellen wird. „Hier vertraut man darauf, dass Deutschland seine Aufgaben wahrnimmt“, sagte Steinmeier bei einem Besuch der Tunnelbaustelle. Gefragt, ob es sich Deutschland leisten könne, das Projekt nicht hinzubekommen, antwortete er: „Dazu wird es hoffentlich nicht kommen.“ Deshalb werde sich im Winter auch der Bundestag neu mit der Frage der Finanzierung befassen. Der 55 Kilometer lange Bahntunnel soll 2032 in Betrieb genommen werden. Für die volle Nutzung des neuen Tunnels ist aber auch der Ausbau der Zulaufstrecke in Bayern nötig. Doch auf deutscher Seite existiert noch keine verbindliche Planung für die Trasse im Inntal. In der Region gibt es Proteste.