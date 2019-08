Wiesbaden (dpa/lhe) - Weniger Verletzte, aber in etwa gleich viele Strafverfahren - so lautet die Bilanz der Polizeieinsätze rund um Fußballspiele in Hessen in der vergangenen Saison. Insgesamt wurden in der Saison 2018/2019 bei 157 Fußballspielen 37 Menschen verletzt, wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte. In der Vorsaison registrierten die Behörden bei etwas mehr Spielen (167) 48 Verletzte. "Gewalt hat in den Stadien nichts verloren und darf von niemandem verharmlost werden", erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) auf dpa-Anfrage in Wiesbaden.