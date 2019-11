Stuttgart (dpa/lsw) - Aus Sicht der Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl 2021, Susanne Eisenmann, sind Maßnahmen der Landesregierung für mehr öffentliche Sicherheit längst überfällig. "Es ist mehr als unbefriedigend, dass die Landesregierung das angekündigte Konzept noch nicht vorgelegt hat", kritisierte Eisenmann in der "Stuttgarter Zeitung" (Donnerstag). Die Kritik richte sich nicht gegen die CDU-geführten Ministerien Innen und Justiz, sondern gegen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der das Konzept in sein Staatsministerium gezogen habe, erläuterte Eisenmanns Sprecherin.

Wer nach einer Abschiebung trotz Wiedereinreisesperre einreist, der müsse unverzüglich in Abschiebehaft kommen, sagte Eisenmann dem Blatt. Straftäter und Gefährder müssten auch in sichere Regionen Afghanistans und nach Syrien abgeschoben werden, sobald sich nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes die Sicherheitslage in Syrien verbessert. Eisenmann sagte, sie sei der CDU-geführten Bundesregierung dankbar, dass sie die notwendigen Maßnahmen angestoßen habe. Die Bundesregierung hatte zwischenzeitlich ein Gesetz für eine bessere Durchsetzung der Ausreisepflicht abgelehnter Asylbewerber beschlossen, das Ende August in Kraft getreten ist.

Die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg im Herbst 2018 hatte eine neue Debatte um die Kriminalität von Flüchtlingen ausgelöst. Ministerpräsident Kretschmann hatte damals Maßnahmen gegen verhaltensauffällige Flüchtlinge ("Tunichtgute") angekündigt. Man sei aber noch nicht fertig, hatte Kretschmann am Dienstag auf die Frage geantwortet, was aus dem Konzept geworden sei. Die Landesregierung wolle noch vor Weihnachten Maßnahmen für mehr Sicherheit auf öffentlichen Straßen und Plätzen beschließen.