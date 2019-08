Schwerin (dpa/mv) - Die Zahl der Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern ist 2018 erstmals seit vielen Jahren wieder gestiegen aber noch weit entfernt von den Zielgrößen, die Innenminister Lorenz Caffier (CDU) gesetzt hat. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht, waren zu Beginn des Jahres 2019 landesweit 4791 Vollzugsbeamte im Dienst. Das waren 12 mehr als ein Jahr zuvor. Im Verlauf des Jahres 2018 wurden demnach 197 Beamte eingestellt. In den kommenden drei Jahren will das Land den Angaben zufolge jeweils 270 bis 290 neue Polizisten einstellen. Sie sollen in Pension gehende Beamte ersetzen und für den angestrebten Personalaufwuchs sorgen.