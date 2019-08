Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Videoüberwachung in der Saarbrücker Innenstadt soll voraussichtlich Mitte November in Betrieb gehen. Das sagte der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Donnerstag beim Start der ersten Installationsarbeiten am Saarbrücker Hauptbahnhof. Neben dem Bahnhof gelte auch der Bereich um die Johanneskirche als Kriminalitätsbrennpunkt und werde in den nächsten Monaten auch mit Videokameras ausgestattet.