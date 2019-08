Hannover (dpa/lni) - Einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe seiner Kandidatur für den SPD-Bundesvorsitz spricht Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius über die Sicherheitspolitik. Der Schwerpunkt der Pressekonferenz heute in Hannover soll auf geplanten Veranstaltungen zur Cybersicherheit liegen, wie das Ministerium ankündigte. Daneben werde sich Pistorius zur Förderung von Sportstätten äußern. Am Sonntag hatten Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping ihre gemeinsame Bewerbung für den SPD-Vorsitz vorgestellt. Ob rein oder raus aus der großen Koalition sei für ihn nicht die Frage, sagte Pistorius in Leipzig. "Wir müssen gucken, was mit der CDU noch möglich ist". So müsse die möglicherweise bevorstehende Rezession durch kluge präventive Wirtschaftspolitik bereits im Vorfeld abgefedert werden.