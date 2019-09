Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Innenministerium ist wegen der unvollständigen Beantwortung einer Parlamentsanfrage zu verschwundenen Geheimdokumenten in Erklärungsnot geraten. Obwohl die Polizeidirektion Hannover den Landespolizeipräsidenten über den noch nicht geklärten Verbleib vertraulicher Dokumente aus der Zeit vor 2003 informierte, gelangte diese Auskunft nicht in die Beantwortung einer FDP-Anfrage, wie eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag in Hannover mitteilte. Polizeipräsident Volker Kluwe betonte, dass vom Inhalt der Dokumente heute keine Gefährdung mehr ausgehe. FDP und Grüne hatten bereits Aufklärung vom Ministerium verlangt.