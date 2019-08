Hannover (dpa/lni) - Nach dem Landeskriminalamt sind auch beim Verfassungsschutz in Niedersachsen Sicherheitspannen bekannt geworden. Wie der Norddeutsche Rundfunk am Freitagabend berichtete, sind in zwei Fällen aus Privatautos von Verfassungsschutz-Mitarbeitern Diensthandys gestohlen worden. Zeitweilig verschwand auch eine vertrauliche Akte. Der Verfassungsschutz werde den zuständigen Ausschuss für Verfassungsschutzangelegenheiten am Donnerstag unterrichten, sagte ein Sprecher des Verfassungsschutzes zu dem Bericht.