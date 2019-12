Hamburg (dpa) - Rechtsterroristische Bedrohungen sind nach Ansicht der Verfassungsschutzbehörden der Nordländer jederzeit und an jedem Ort möglich. Das zeigt das Lagebild Rechtsextremismus für die Küstenländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, das vom Hamburger Landesamt am Donnerstag in einer Pressefassung im Internet veröffentlicht wurde. Die Gefahren seien dabei nicht allein an der Zahl der Rechtsextremisten und der Straftaten festzumachen, sagte Verfassungsschutzchef Torsten Voß der Deutschen Presse-Agentur. "Es reicht eine einzige Gewalttat gegenüber einem Mitbürger mit Migrationshintergrund aus, die in der Konsequenz eine sehr negative Ausstrahlung auf Tausende weitere Mitbürger hat."