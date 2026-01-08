Die digitale Zukunft von James Bond begann im Jahr 2012. In „Skyfall“ stattet Waffenmeister Q den Agenten mit der Lizenz zum Töten erstmals nicht mehr nur mit Gadgets wie Laseruhren, Giftnadeln in Kugelschreibern oder Ein-Mann-Krokodil-U-Booten aus. Der neue Q nutzt erstmals Datenbanken, Hacking und Bilder von Überwachungskameras, um den digitalen Spuren nachzugehen, die der Bösewicht Raoul Silva hinterlassen hat. Q hatte, zumindest im Film, digitale Möglichkeiten, von denen der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) in der Realität nur träumen konnte. Bislang zumindest.