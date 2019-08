Erfurt (dpa/th) - Thüringens Verfassungsschutz hat nach Einschätzung von Innenminister Georg Maier (SPD) angesichts der Herausforderungen durch den Rechtsextremismus zu wenig Personal. "Der Verfassungsschutz ist an seiner Leistungsgrenze angelangt", erklärte Maier am Montag auf Anfrage in Erfurt. "Ich habe keine zusätzlichen Stellen für die Behörde bekommen, was nun Folgen hat." Die Zeitung "Freies Wort" (Montag) hatte berichtet, dass der Verfassungsschutz außergewöhnlich belastet sei und der jährliche Verfassungsschutzbericht noch ausstehe.