10. September 2018, 18:58 Uhr Innere Sicherheit Ein ungewöhnliches Trio

Grüne, FDP und Linke reichen beim Bundesverfassungsgericht Klage ein. Damit wollen sie das bayerische Polizeigesetz zu Fall bringen.

Von Stefan Braun , Berlin

Das hätte sich Christian Lindner wohl selbst nicht träumen lassen. Einmal mit Linken und Grünen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sitzen und das auch noch mit einem gemeinsamen Kampfauftrag? "Niemals!", hätte der FDP-Chef wahrscheinlich gerufen, wenn man ihn vor einem Jahr nachts um drei spontan nach so etwas gefragt hätte.

Die CSU aber unternimmt derzeit viel, um andere Parteien zu ungewöhnlichsten Bündnissen zusammenzuführen. Als Lindner am Montag mit Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Dietmar Bartsch von den Linken vor den Mikrofonen Platz nimmt, eint das ungleiche Trio das gleiche Anliegen: Sie wollen das neue bayerische Polizeigesetz zu Fall bringen.

Dabei sind sich Lindner, Bartsch und Göring-Eckardt nicht nur in der Zielsetzung einig. Sie sind auch aufeinander angewiesen, wenn sie etwas erreichen möchten. Anders nämlich wäre der Antrag zur Normenkontrolle beim obersten deutschen Gericht gar nicht möglich gewesen. Lindner erklärt ihr Motiv zu Beginn entsprechend nüchtern: "Zusammen stellen wir mehr als 25 Prozent der Abgeordneten im Bundestag - damit sind wir klagebefugt beim Bundesverfassungsgericht."

In ihrer Bewertung des Gesetzes sind sich die drei einig, auch wenn sie es in unterschiedliche Worte packen. Lindner beklagt, dass das bayerische Gesetz keine Balance zwischen Sicherheit und Freiheit schaffe. Es sei im Gegenteil "ein Angriff auf die Freiheit." Die Vorfeldarbeit sei der Polizei ausdrücklich untersagt, es dürfe in Deutschland keine Geheimpolizei geben. Das bayerische Gesetz aber wolle genau das möglich machen.

In diesem Zusammenhang erinnert Lindner ausdrücklich daran, dass das Bundesverfassungsgericht 2016 für den Bereich der Terrorismusbekämpfung Ausnahmen zugelassen habe. Die CSU aber gehe viel weiter, indem sie es auf die "Alltagskriminalität" ausweite. Die Ausnahme also solle zur Regel gemacht werden. Dabei verweist der FDP-Chef auf den sogenannten Präventivgewahrsam, der laut Gesetz "bei drohender Gefahr" für drei Monate verhängt und immer wieder verlängert werden könne. Ein Grund, weshalb die Liberalen es für so problematisch halten.

Bartsch betont, aus seiner Sicht gehe es um die Auseinandersetzung zwischen einem Rechtsstaat und einem Willkürstaat; und in diesem Fall gehe es eindeutig in Richtung des Zweiten, so der Fraktionschef. Das Gesetz senke die Schwelle für Eingriffe in Grundrechte ab; die Polizei erhalte eine "Kontrollkompetenz", wie es das seit 1945 nicht gegeben habe.

Der Rechtsstaat sei bei der CSU "nicht mehr in guten Händen", sagt Katrin Göring-Eckardt

Göring-Eckardt erklärt mit einem kleinen Seitenhieb auf den Vorredner, sie erinnere das bayerische Gesetz an die DDR. Dort hätte die Polizei einen auch immer und überall kontrollieren dürfen - "ob mit oder ohne Anlass". Auch die Grüne spricht ansonsten freilich gut über die "Allianz für den Rechtsstaat" und fügt hinzu, dass dieser Rechtsstaat bei der CSU "nicht mehr in guten Händen" sei. Mit deren Plänen gerate jeder unter Generalverdacht; und das mache aus "einer Polizei der Bürger eine Polizei des Staates".

Lindner, Bartsch und Göring-Eckardt haben sich auf eine sogenannte "abstrakte Normenkontrolle" verständigt. Auch hier muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden - und kann das bayerische Gesetz für verfassungswidrig erklären.

Für besonders problematisch hält Rechtsbeistand Thorsten Kingreen den wenig konkreten Begriff der "drohenden Gefahr". Der Rechtsprofessor aus Regensburg betont, anders als bei dem juristischen Begriff "Gefahr im Verzug" bleibe der Vorwurf unspezifisch. Bei "Gefahr im Verzug" brauche es eine konkrete Person, eine konkrete Gefahr und einen konkreten Ort; bei der "drohenden Gefahr" kenne man nur die gefährliche Person. Eine solche "sprachliche Ungenauigkeit ist der erste Schritt hin zu unrechtsstaatlichen Zuständen", so Kingreen.