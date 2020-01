Dresden (dpa/sn) - Gordian Meyer-Plath, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, hat sich für deutlich mehr Befugnisse der Behörden aus, um Extremisten frühzeitiger auf die Spur zu kommen: "Extremisten nutzen den technischen Fortschritt. Hier muss der Gesetzgeber Wege finden, damit dieser Wettlauf nicht einseitig entschieden wird", sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Die Nachrichtendienste in Deutschland seien da im internationalen Vergleich nicht auf der Höhe der Zeit, vor allem was die Harmonisierung der Befugnisse bei der Online-Durchsuchung von Computern und der Quellen-Telekommunikationsüberwachung zur Kontrolle verschlüsselter Nachrichten anbelangt.