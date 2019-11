Hannover (dpa/lni) - Das lange umstrittene neue Polizeigesetz in Niedersachsen wird trotz Einwänden aller Oppositionsparteien wohl nicht mehr vom Staatsgerichtshof auf mögliche rechtliche Mängel überprüft. Zwar reichte die AfD am Montag eine Verfassungsklage gegen das vor einem halben Jahr in Kraft getretene Gesetz ein, wie die Partei am Montag mitteilte. Sowohl die Grünen als auch die FDP lehnten allerdings eine Unterstützung der AfD-Klage grundsätzlich ab.

Diese wäre nötig gewesen, denn der Staatsgerichtshof behandelt so eine Normenkontrollklage nur, wenn sich ihr mindestens ein Fünftel der Landtagsabgeordneten anschließt. Grüne und FDP kommen gemeinsam nicht auf diesen Anteil. Abgeordnete von SPD und CDU waren zu einer Klage gegen das von den eigenen Fraktionen abgestimmte Gesetz nicht bereit. Hauptkritikpunkte an dem lange diskutierten Gesetz sind der Umfang von Eingriffen in Freiheitsrechte der Bürger und erweiterte Befugnisse für die Polizei.