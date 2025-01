Ein Versprechen „Mit Sicherheit mehr Sicherheit“ fehlt bislang. Doch mit dem Messerangriff eines ausreisepflichtigen afghanischen Staatsbürgers in Aschaffenburg mit zwei Toten rückt genau dieses Thema nun in den Fokus des Bundestagswahlkampfes. Die Sozialdemokraten haben da nicht die besten Kompetenzwerte. Wie die Stimmung ist, bekommen Wahlkämpfer der SPD deutlich zu spüren, zum Beispiel in den Morgenstunden am Werkstor von Bosch in Oberfranken: „Wann wird der Nächste abgestochen, wie lange guckt ihr noch zu?“, bekommt ein Bundestagsabgeordneter zu hören.

„Da ist falsch verstandene Toleranz völlig unangebracht“, sagt der Kanzler

Der Partei falle auf die Füße, „dass wir es jahrelang nicht wahrhaben wollten“, sagt ein SPD-Bundespolitiker. Der Kanzler versucht, schnell gegenzusteuern. Er spürt offenbar, dass das nun das Thema eines bisher eher von Ratlosigkeit und Empörung über die AfD-Kumpanei mit Donald Trump und Elon Musk geprägten Wahlkampfes werden könnte. Die Umstände sind noch nicht klar, da verschickt das Bundespresseamt am Mittwoch um 17.15 Uhr bereits eine Erklärung des Kanzlers, schon das eher selten. „Das ist eine unfassbare Terror-Tat in Aschaffenburg“, urteilt Scholz. Bis dahin wird von den Behörden der Begriff „Terror“ nicht verwendet.

Er sei es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten in Deutschland zutrügen. „Von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden. Da ist falsch verstandene Toleranz völlig unangebracht. Die Behörden müssen mit Hochdruck aufklären, warum der Attentäter überhaupt noch in Deutschland war.“ Und Scholz betont: Es reiche nun nicht mehr, nur zu reden.

Die Taktik ist klar: Der in Bayern regierenden CSU und Markus Söder die Schuld zuschieben, warum der mehrmals auffällig gewordene, ausreisepflichtige Mann noch im Lande war. Und so beginnt zunächst wieder ein Spiel, bei dem die AfD um Alice Weidel wenig machen muss. Gegenseitige Schuldzuweisungen, bestürzte Reaktionen, Ankündigung von mehr Härte.

Schon im vergangenen Jahr, nach Messerattacken in Mannheim und Solingen, scheiterten aber Versuche der Parteien der demokratischen Mitte, gemeinsam zu Lösungen zu kommen, auch weil Scholz die von CDU-Chef Friedrich Merz geforderten direkten Zurückweisungen an der Grenze rechtlich für kaum durchsetzbar hält. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) betont bei jeder Gelegenheit, dass durch die von der Ampel auf den Weg gebrachten Maßnahmen die Zahl der Asylgesuche gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen sei.

Herumgereicht wird ein 23-seitiges Bilanzpapier des Kanzleramts. Der Rückgang der irregulären Migration zeige, dass die verschärften Grenzkontrollen wirkten, heißt es da: „Im Jahr 2023 wurden 35 618 Personen an der Grenze zurückgewiesen, im Jahr 2024 bis einschließlich November waren es insgesamt 41 640 Personen.“ Doch kann eine nüchterne Zahlenanalyse ein Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung einfangen? Zumal die Probleme zuletzt immer von hier lebenden, oft auffälligen oder eben ausreisepflichtigen Personen ausgingen. Es gab zwar Ende August einen Abschiebeflug nach Afghanistan vor zwei Landtagswahlen in Ostdeutschland – aber der Ankündigung weiterer solcher Flüge folgten keine Taten.

Um Handlungsstärke zu zeigen, lässt Scholz nach der Tat von Aschaffenburg auch ein Foto von einem Treffen mit Vertretern der Sicherheitsbehörden und Innenministerin Nancy Faeser posten. Der von Scholz als Finanzminister entlassene FDP-Chef Christian Lindner kommentiert bissig, diese Pose der Entschlossenheit bei Olaf Scholz („mit vorgeschobenem Unterkiefer“) kenne er nur zu gut. „Es folgte nur nie etwas, weil er sich in technischen Details verliert und die linken Flügel von Rot-Grün alles verwässern und verzögern. Ich habe davon genug. Politikwechsel!“

Bei der SPD räumen sie ein, dass Merz einen Nerv getroffen hat

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz findet am Tag nach der Tat, es reiche nicht mehr zu reden. Sein kurzfristig anberaumter Auftritt kann durchaus ein Wendepunkt in diesem Wahlkampf werden. Auch wenn er in einer Koalition mit den Grünen das Geforderte kaum und mit der SPD nur schwer durchsetzen kann. Alle deutschen Staatsgrenzen dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen, wie Merz als Kanzler anordnen möchte, dürfte in der Praxis erhebliche Probleme mit sich bringen. De facto würde es das individuelle Recht auf Asyl aushebeln. Merz würde sich vermutlich auch mit den EU-Partnern anlegen, wenn er die europäischen Regeln – Dublin, Schengen, Eurodac – infrage stellt und Deutschland von seinem Recht auf Vorrang des nationalen Rechts Gebrauch machen sollte. Denn seine Pläne dürften ziemlich sicher mit dem Europarecht kollidieren.

In der SPD wird aber eingeräumt, dass Merz mit seinem „Law & Order-Auftritt“ einen Nerv treffe, anders als Scholz. Populistisch, aber authentisch, in der Bevölkerung werde das großen Zuspruch finden – mit Bangen wird auf die neuen Umfragen für die Wahl am 23. Februar gewartet. Bisher ist die von Scholz angekündigte Aufholjagd nicht in Sicht. Daher klammert man sich an jeden Hoffnungsschimmer. So wird eifrig eine Yougov-Umfrage verteilt und gepostet, bei der die SPD im Gegensatz zu allen Umfragen bei 19 Prozent (statt 14 bis 17) und die Union nur noch bei 28 Prozent liegt. Doch wenn man alle Zahlen der Parteien zusammenzählt, landet man plötzlich bei 101 Prozent.