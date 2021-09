Von Claudia Henzler

Was bewegt formal gut ausgebildete Menschen aus dem bürgerlichen Lager dazu, bei "Querdenken" mitmachen? Wie ticken die Mitläufer, die im vergangenen Jahr zu Tausenden an den Kundgebungen der Initiative teilgenommen haben? Darüber haben Wissenschaftler der Universität Konstanz interessante Erkenntnisse gesammelt. Sven Reichardt hat sie nun als Sammlung wissenschaftlicher Aufsätze unter dem Titel "Die Misstrauensgemeinschaft der ,Querdenker'" herausgegeben.

Reichardt ist in Konstanz Professor für Zeitgeschichte, und das merkt man dem Buch an. Denn es ist ihm und seinen Mitautoren gelungen, ausgehend von der Befragung von Demonstrierenden und der Analyse von Reden und Plakaten auf einer einzigen Großveranstaltung Erkenntnisse über die soziale Bewegung der "Querdenker" abzuleiten, die eine weiter reichende Gültigkeit haben. Ausgangspunkt der Betrachtungen ist ein Kundgebungswochenende im Oktober 2020, zu dem unter anderem die Konstanzer Ortsgruppe der Initiative "Querdenken" aufgerufen hatte. Nach Schätzungen der Polizei waren damals etwas mehr als 10 000 Teilnehmer an den Bodensee gekommen.

Was schweißt die bunte Schar zusammen?

Die Autoren ergänzen die lokal gewonnenen Daten durch Recherchen über die Vernetzung der "Querdenker" in digitalen Kanälen von Youtube bis zum Messengerdienst Telegram und setzen die Erkenntnisse in den Zusammenhang weiterer Forschungen über dieses Phänomen, das Ähnlichkeiten zu anderen populistischen Bewegungen aufweist. Erweitert wird die Perspektive durch einen Aufsatz über die Protestbewegung in Sachsen und deren Parallelen zu Pegida, den eine Forschungsgruppe des Dresdner Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung beigetragen hat.

An dem Buch waren Historiker, Sozial- und Kulturwissenschaftler aus Konstanz beteiligt. Sie haben versucht herauszuarbeiten, was die recht bunte Demonstrationsschar zusammenschweißt. Ihr Fazit: "Ein Misstrauen gegen die politische Elite, die etablierten Medien und den wissenschaftlichen Konsens" und eine kollektive Identität, die aus der gemeinsamen Ablehnung und einem daraus abgeleiteten Überlegenheitsgefühl entsteht.

Nicht die extremistischen Strömungen von den Reichsbürgern über die Verschwörungsgläubigen von QAnon standen bei den Interviews und Befragungen im Fokus, sondern die große bürgerliche Mitläuferszene. Wie bei vielen anderen "Querdenker"-Demonstrationen lag der Altersdurchschnitt am Bodensee etwa bei 50. Überdurchschnittlich oft trafen die Konstanzer Interviewteams auf Ingenieure, Lehrer und andere Menschen mit Abitur oder Hochschulabschluss. Viele hätten eine "esoterische Grundhaltung" gezeigt: "Selbstvertrauen und Körpergefühl werden gegen eine materialistisch-technische Welt in Anschlag gebracht." Die Befragten bezeichneten sich mehrheitlich als politisch interessiert, die wenigsten konnten sich aber mit einer Partei identifizieren.

Viele befassen sich intensiv mit der Pandemie

Überraschend war aus Sicht der Autoren, dass ihre Interviewpartner zum Teil viel Zeit investiert hatten, um sich über die Pandemie zu informieren, und dass sie es sich zutrauten, aus der eigenen Lebenserfahrung und einer Art "intuitivem Wissen" heraus einen komplexen Forschungsdiskurs besser interpretieren zu können als anerkannte Experten. Gleich mehrmals ist von einem "erstaunlichen Selbstbewusstsein" die Rede, mit dem die Befragten ihr von den Autoren so genanntes "Gegenwissen" vertreten, das im Austausch mit Gleichgesinnten und den "Gegenexperten" der Bewegung bestärkt wird.

Bemerkenswert ist aus Sicht der Konstanzer Wissenschaftler auch, wie die Protestierenden in einer "emotionalen Beweisführung" über das Gefühl auf Fakten geschlossen haben: "Wenn ich die Corona-Maßnahme als diktatorisch empfinde, handelt es sich um eine Diktatur und bei meinem Protest um Widerstand."

Die Lektüre ist akademisch trocken, aber durchaus auch von Fachfremden konsumierbar, sofern sie bereit sind, Redundanzen in Kauf zu nehmen, die sich durch die Struktur als Aufsatzsammlung ergeben. Entbehrlich wäre vielleicht der Vergleich der Pandemie mit der Spanischen Grippe in Sachsen gewesen, zumal die Autoren zu dem Schluss kommen, dass es wenige Parallelen gibt.