Länder wollen keine Polizisten mehr in die Hauptstadt schicken - aus Protest gegen ein Anti­diskriminierungs­gesetz.

Detailansicht öffnen Thüringens Innenminister (Georg Maier (SPD).Thüringen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz, die bis Freitag läuft. (Foto: Bodo Schackow/dpa)

Es wird um das Berliner Antidiskriminierungsgesetz gehen, das sich bundesweit nicht nur Freunde gemacht hat. Aber auch die Aufnahme von Flüchtlingen und massenhafte Verbreitung von Kinderpornografie steht auf der Tagesordnung. Bis Freitag wollen sich die Innenminister von Bund und Ländern zur Frühjahrskonferenz in Erfurt treffen. Schon vor dem Auftakt am Mittwochabend stand auch die Frage im Raum, wie deutsche Sicherheitsbehörden den Rechtsterrorismus in Deutschland effektiver bekämpfen sollen.

So mahnte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) mehr Engagement im Kampf gegen rechtsextreme Terroristen an. Nach den schweren Anschlägen der letzten Monate, die 13 Menschen das Leben gekostet hätten, habe man es mit einer "neuen Phase des politisch motivierten Terrorismus in Deutschland" zu tun, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz der Deutschen Presse-Agentur. Bund und Länder müssten potenzielle Täter früher erkennen und im Internet schneller ausfindig machen, sagte Maier.

Fünf von 47 Tagesordnungspunkten sind in Erfurt gewaltbereiten Rechtsextremisten gewidmet. Analog zur Verfolgung von Islamisten, deren Spuren im Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern gebündelt werden, sollen rechte Gefährder systematischer verfolgt werden. Dem Bundeskriminalamt sind inzwischen 65 rechte Gefährder bekannt. 2019 waren es noch 39.

Besondere Aufmerksamkeit dürfte in Erfurt dem Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) gelten, wenn auch nicht nur zu seiner Freude. Zum einen will das rot-rot-grün regierte Land Berlin 300 zusätzliche Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen. Der Bund müsste dem zustimmen. Nach Auskunft von Geisel habe Bundesinnenminister Horst Seehofer aber schon "dreimal abgelehnt".

Widerworte schlagen Geisel auch wegen des neuen Berliner Antidiskriminierungsgesetzes entgegen. Es sieht vor, dass Menschen, die sich wegen ihrer Hautfarbe oder sexuellen Identität von Behörden diskriminiert fühlen, auf Schadenersatz klagen können. Die Gewerkschaft der Polizei kritisierte die Pläne umgehend: Beamtinnen und Beamte würden unter Generalverdacht gestellt. Die Beweislast werde umgekehrt, wenn sie vor Gericht ihre Unschuld belegen müssten. Mehrere Bundesländer kündigten an, ihre Polizeibeamten nicht mehr nach Berlin zu schicken, wenn sie befürchten müssten, dort verklagt zu werden. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius stellte sich gegen seinen Parteifreund Geisel. "Es ist falsch, dass die Beweislast bei einer angezeigten Diskriminierung beim Staat liegt", sagte er der Welt. Seehofer kündigte an, "bis auf Weiteres" keine Bundespolizisten mehr nach Berlin zu schicken. Er könne ihnen nicht zumuten, beweisen zu müssen, "dass sie nicht diskriminiert haben".

Berlins Innensenator empfahl allen Beteiligten die Lektüre des Gesetzes. Geplant sei keine Beweislastumkehr, sondern eine Beweiserleichterung. "Jeder Kläger muss zunächst vor Gericht glaubhaft machen, dass es überwiegend wahrscheinlich ist, dass eine Diskriminierung vorliegt", sagte sein Sprecher. "Die schlichte Behauptung einer Diskriminierung ist nicht ausreichend." Behördenmitarbeiter müssten nur in glaubwürdigen Fällen darlegen, warum keine Diskriminierung vorliege. Dies sei nicht neu. Schon jetzt müssten Staatsdiener sich bei Anzeige vor Gericht rechtfertigen. "An der Beweispflicht der Polizisten ändert sich nichts."