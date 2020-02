Der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Volkmar Vogel ist neuer parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Minister Horst Seehofer (CSU) überreichte ihm am Freitag in Berlin die Ernennungsurkunde. Er folgt damit auf den Sachsen Marco Wanderwitz (CDU), der neuer Ost-Beauftragter der Bundesregierung wird. Der diplomierte Ingenieur Vogel ist 61 Jahre alt, stammt aus Gera, lebt in Ostthüringen und gehört dem Bundestag seit 2002 an. Er sei vom Fach, sagte Seehofer zu Vogel: "Du wirst dich nahtlos hier einfügen."

