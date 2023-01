Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt Kiew ist nach Polizeiangaben der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Der Hubschrauber ist Behördenangaben zufolge über einem Kindergarten und einem Wohnhaus abgestürzt. Bei dem Absturz in der Stadt Browary nordöstlich von Kiew kamen demnach 15 Menschen ums Leben. Zuvor hatten örtliche Behörden von 18 Toten gesprochen. Laut Oleksij Kuleba, dem Gouverneur der Region Kiew, sind darunter drei Kinder. Unter den Toten sind Polizeiangaben nach auch Vize-Innenminister Jewhenij Jenin und der Staatssekretär Jurij Lubkowytsch.

Zur Ursache für den Absturz ist bislang nichts bekannt. Die Umstände würden derzeit ermittelt, sagte Kuleba. Die Zahl der Verletzten steigt weiter. Kuleba spricht inzwischen von 29 Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden. Darunter seien 15 Kinder. An der Unglücksstelle sprach der Gouverneur von einer "Katastrophe". Die Kinder in dem betroffenen Kindergarten seien in eine andere Einrichtung gebracht worden.

Detailansicht öffnen Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj kam bei dem Hubschrauberabsturz ums Leben. (Foto: Sergei Supinsky/afp)

Kyrylo Tymoschenko, der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, sagte, an Bord des Hubschraubers seien neun Menschen gewesen - sechs Mitglieder des Innenministeriums sowie drei Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes. Der Brand, der durch den Absturz ausgelöst wurde, sei inzwischen gelöscht, schreibt Tymoschenko bei Telegram. Er teilte Journalisten in Browary mit, dass die Führungsriege des Innenministeriums auf dem Weg zu einem Frontabschnitt gewesen sei. Nähere Angaben wollte er nicht machen.

Hubschraubertyp war schon in mehrere Unfälle verwickelt

Laut dem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, handelte es sich um einen Hubschrauber des Typs Airbus Helicopters H225. Eine Kommission werde die Ursachen untersuchen. "Das wird nicht nur ein bis zwei Tage dauern, denn die Untersuchung einer Flugkatastrophe braucht eine gewisse Zeit", sagte Ihnat. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hatte 2016 gegen den H225 wegen Sicherheitsbedenken ein vorläufiges Flugverbot verhängt. Schon das Vorgänger-Modell AS 332 war in mehrere Flugunfälle verwickelt.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij äußerte sich bislang nur auf seinem Telegram-Kanal und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Er bezeichnet den Hubschrauberabsturz bei Kiew als eine "schreckliche Tragödie", die "unaussprechlichen Schmerz" auslöse. Monastyrskyj, Jenin und Lubkowytsch seien wahre Patrioten gewesen. Die Umstände der Tragödie müssten von Polizei und Sicherheitsdiensten umfassend ermittelt werden.

Aus Brüssel kamen derweil erste Kondolenzen: EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte den Angehörigen der Opfer sein Beileid. Monastyrskyj sei ein guter Freund der EU gewesen, schrieb der 47-Jährige auf Twitter. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach den Hinterbliebenen, dem ukrainischen Präsidenten Selenskij "und dem gesamten Land" ihr Beileid aus. Eine Tragödie habe das vom Krieg zerrissene Land erschüttert, schreibt sie bei Twitter.