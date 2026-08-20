Der Bundesinnenminister will den Deutschen zeigen, dass der Staat die Sicherheitslage weiterhin im Griff hat. Aber die Profis von der Feuerwehr ahnen: Mit ein paar Kniffen könnte es in der Politik besser laufen.

Seine Schutzjacke kann er gerade noch anziehen, den weißen Helm aufsetzen, dann geht es auch schon los. Der Praktikant aus Berlin bekommt von Feuerwehrleiter Markus Weigelt letzte Anweisungen. Auf dem Hof von dessen Wehr in Eisenach brennt schon ein Haufen Holzpaletten. Meterhoch schlagen die Flammen gen Himmel. In voller Montur springt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in einen Löschzug, fährt ein paar Meter unter Blaulicht und steht kurze Zeit später am Ende des eilig montierten Schlauchs mit der Wasserspritze in der Hand. Es dauert nur ein paar Sekunden, dann wird bei der Übung aus der Feuer- eine Qualmsäule.