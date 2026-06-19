Bundesinnenminister Alexander Dobrindt spricht jetzt von einer „hohen Bedrohung“ der Sicherheit. Deutschland sei verstärkt im Visier von Angreifern, die Hinweise der Behörden häufen sich.

Was Deutschlands Innenminister in vertraulichen Runden gerade umtreibt? Schon die zehnseitige Agenda ihrer Frühjahrskonferenz in Hamburg gibt eine klare Antwort. Hybride Angriffe Russlands, Bevölkerungsschutz, Anschlagsgefahren, Cyberabwehr: 49 von 80 Tagesordnungspunkten des dreitägigen Treffens drehten sich um Gefahren für das Land.