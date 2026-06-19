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Spionage, Sabotage, AnschlägeHöhere Warnstufe für Deutschland

Lesezeit: 3 Min.

Alexander Dobrindt, diese Woche im neuen Gemeinsamen Zentrum zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen (GAZ Hybrid) vor einer Videokamera zur Erkennung von Drohnen.
Alexander Dobrindt, diese Woche im neuen Gemeinsamen Zentrum zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen (GAZ Hybrid) vor einer Videokamera zur Erkennung von Drohnen. JOHN MACDOUGALL/AFP

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt spricht jetzt von einer „hohen Bedrohung“ der Sicherheit. Deutschland sei verstärkt im Visier von Angreifern, die Hinweise der Behörden häufen sich.

Von Markus Balser, Berlin

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Was Deutschlands Innenminister in vertraulichen Runden gerade umtreibt? Schon die zehnseitige Agenda ihrer Frühjahrskonferenz in Hamburg gibt eine klare Antwort. Hybride Angriffe Russlands, Bevölkerungsschutz, Anschlagsgefahren, Cyberabwehr: 49 von 80 Tagesordnungspunkten des dreitägigen Treffens drehten sich um Gefahren für das Land.

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