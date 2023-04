© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Das israelische Militär hat als Reaktion auf einen Beschuss der besetzten Golanhöhen Ziele in Syrien angegriffen. Es seien militärische Einrichtungen getroffen worden, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Staatliche syrische Medien berichteten von Explosionen in der Nähe der Hauptstadt Damaskus. Unterdessen kam es in Tel Aviv erneut zu einer Massendemonstration. Auch die Lage auf dem Tempelberg blieb angespannt.