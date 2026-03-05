Erstmals findet am 18. März bundesweit der „Tag der Demokratiegeschichte“ statt. Mehr als 250 Orte und Einrichtungen beteiligen sich bis zum 22. März mit Vorträgen, Zeitzeugengesprächen, Lesungen und Stadtspaziergängen, wie das Bundespräsidialamt am Donnerstag mitteilte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr des Tages.

Kaum ein anderes Datum der deutschen Geschichte stehe so sehr für das jahrhundertelange Ringen um Demokratie wie der 18. März, hieß es. An diesem Tag wurde im Jahr 1793 die Mainzer Republik ausgerufen, er spielte eine Rolle bei der Revolution von 1848 und im Jahr 1990 waren die DDR-Bürger an diesem Tag zur ersten freien Volkskammerwahl aufgerufen.