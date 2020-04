Eine Gruppe von 23 Staaten aus aller Welt hat der von US-Präsident Donald Trump scharf kritisierten Weltgesundheitsorganisation (WHO) Unterstützung zugesagt. "Die WHO ist und bleibt das Rückgrat der aktuellen Pandemie-Bekämpfung und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, ihre Funktionsfähigkeit oder Bedeutung jetzt infrage zu stellen", sagte Bundesaußenmister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag nach einer Videokonferenz mit Mitgliedern der von Deutschland und Frankreich ins Leben gerufenen Allianz für den Multilateralismus. Die WHO nun zu schwächen, sei wie einen Piloten während des Fluges aus dem Fenster zu werfen, sagte Maas. In einer Erklärung bekannten sich die Minister zu einer "ausreichenden" Finanzierung der WHO für den Kampf gegen die Pandemie. Trump hatte die Aussetzung der US-Zahlungen an die WHO angekündigt.

Auf Forderungen, die EU-Staaten sollten dies ausgleichen, reagierte Maas vorsichtig: "Ich halte es für falsch, sofort einzuspringen, sobald jemand Beiträge zurückfährt." Als Anliegen in der Corona-Pandemie nennt die Gruppe auch einen "fairen und gerechten" Zugang zu Behandlung und Impfung, sobald diese zur Verfügung stehen. "Wir rufen alle Regierungen dazu auf, sicherzustellen, dass alle Maßnahmen gegen die Pandemie notwendig und verhältnismäßig bleiben, legitime Ziele verfolgen, zeitlich begrenzt und nicht diskriminierend sind sowie das Völkerrecht einschließlich der Menschenrechte respektieren", heißt es in der Erklärung außerdem. Auch bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise wollen die Staaten zusammenarbeiten. Sie wenden sich überdies gegen Desinformation, die in der Krise Leben gefährde. Unter den Teilnehmern waren die Außenminister Argentiniens, Chiles, Kanadas, Mexikos, Südafrikas, Jordaniens und Indonesiens.