Heimlich aufgenommene Bilder von nackten Frauen etwa in der Sauna sollen nach dem Willen der Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Deutschland künftig strafbar sein. Mit diesem Ziel starteten beide Länder am Freitag im Bundesrat eine Gesetzesinitiative. „Das Strafgesetzbuch hat hier schlicht und einfach eine Lücke“, sagte Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD). In dem Entschließungsantrag wird der Gesetzgeber aufgefordert, die Gesetzeslücke zu schließen und sexuell motivierte Bildaufnahmen von unbekleideten Personen unter Strafe zu stellen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sowie Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hatten sich bereits offen dafür gezeigt. Bedenken kamen allerdings aus Teilen der CDU. Das Strafrecht sei keine Moralinstanz, hieß es von dort.