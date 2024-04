Protesttag der Deutschen Krankenhausgesellschaft 2023 unter dem Motto "Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not".

Der Bundesgesundheitsminister macht Vorschläge für eine Reform der Kliniken - doch Ingo Morell fragt sich, wie die in der Praxis funktionieren sollen. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft leitet selbst mehrere Kliniken.

Interview: Rainer Stadler

Für den Donnerstag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mehrere Lobbyistenverbände in sein Ministerium geladen, um über seine geplante Klinikreform zu sprechen. An dem Austausch wird auch Ingo Morell teilnehmen, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Geschäftsführer der Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe, die in Nordrhein-Westfalen zehn Kliniken betreibt.