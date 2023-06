Generalleutnant Ingo Gerhartz ist seit fünf Jahren Chef der Luftwaffe und arbeitet seitdem an der Verbesserung ihrer Einsatzbereitschaft.

Ingo Gerhartz verantwortet die bislang größte Verlegeübung von Luftstreitkräften in Europa seit Bestehen der Nato.

Von Georg Ismar

Ingo Gerhartz ist kurz vor seiner größten Bewährungsprobe noch nach Washington geflogen. Es ist ihm wichtig. In seiner blauen Uniform steht der Inspekteur der deutschen Luftwaffe im US-Kongress. Er bedankt sich auch im persönlichen Gespräch bei mehreren US-Senatoren dafür, dass sich Soldaten und etwa 100 Flugzeuge aus 42 US-Bundesstaaten an der von der Luftwaffe organisierten, größten Luftverlegeübung in der Nato-Geschichte beteiligen werden.