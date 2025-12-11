Am Anfang steht der Rückblick. Als Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstagmorgen die Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses eröffnet, spricht er erst einmal nicht über den Vorabend, sondern über das große Ganze. Eine Modernisierungsagenda des Bundes habe diese Regierung schon beschlossen, dazu eine zweite föderale mit den Ländern, plus „eine Reihe von Beschlüssen zum Rückbau von Bürokratie“, vom „Bauturbo“ bis zu weniger Bürokratie in der Pflege.