Mehr als vier Jahre nach ihrer plötzlichen Sperrung ist die Rahmedetalbrücke auf der Autobahn 45 im Sauerland wieder offen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Montag einen ersten Teilneubau an der wichtigen Nord-Süd-Verbindung freigegeben. Zusammen mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU) schnitt Merz ein symbolisches Band durch (Foto: Reuters). Kurz darauf rollte der Verkehr auf der für 170 Millionen Euro neu gebauten Brücke nach der Freigabe der Polizei wieder, wenn auch noch etwas eingeschränkt. Merz bedankte sich bei der Bevölkerung in Lüdenscheid, die vier lange Jahre leiden musste. „Aus verkehrspolitischer Sicht sprechen wir aber von nur vier Jahren“, sagte der Kanzler. Der Normalfall bei solchen Bauten seien acht bis zehn Jahre Bauzeit und manchmal mehr. Wenn alle an einem Strang zögen, sagte Merz, könne so etwas schneller laufen in Deutschland. Das sei „erste Klasse“, so der Kanzler.