Deutschlands Infrastruktur ist in keinem guten Zustand. Das ist ärgerlich, wenn Brücken deswegen plötzlich gesperrt oder Schienenwege nur langsam befahrbar sind. Doch es ist regelrecht gefährlich, sollte es in Zukunft zu einer Bedrohungslage an der Nato-Ostflanke kommen. Im Herzen Europas gelegen, müsste die Verlegung von Truppen und Gerät auch durch Deutschland erfolgen. Sprich: Panzer mit einem Gewicht von 70 Tonnen oder mehr müssten über Brücken fahren, die darauf nicht ausgelegt sind.