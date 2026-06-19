Die Bonner Nordbrücke der Autobahn 565 bleibt für mehr als zwei Jahre komplett gesperrt. Der geschädigte Brückenteil solle nun abgerissen und neu gebaut werden – „und das möglichst schnell“, kündigte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) an. Das Vergabeverfahren werde sofort starten, sodass möglichst schon im Sommer mit dem Abriss begonnen werden könne, erklärte Schnieder.

Die marode Bonner Nordbrücke ist die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Bereits seit Februar galt ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Anfang Juni wurde die Autobahnbrücke über den Rhein dann wegen massiver Schäden komplett für den Verkehr gesperrt. Seither gibt es in Bonn erhebliche Verkehrsprobleme. Um kurzfristig für Entlastung zu sorgen, hatte die Stadt unter anderem bis Ende Juni die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eingeführt. Dies könne angesichts der angespannten Haushaltslage „ohne externe Hilfe“ nicht fortgeführt werden, sagte der Bonner Oberbürgermeister Guido Déus.