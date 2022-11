Trump in Grün

"Kauft amerikanisch!": Mit seinem Subventionspaket will der amerikanische Präsident Joe Biden vor allem die amerikanische Wirtschaft ankurbeln.

Einerseits finden die Europäer es richtig gut, dass die USA endlich in die Energiewende einsteigen. Andererseits könnte das zur Folge haben, dass nun Milliarden an Investitionen nach Amerika abwandern und die EU wirtschaftlich gewaltig ins Hintertreffen gerät. Da braut sich was zusammen.