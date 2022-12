Spanien stockt seine Inflationshilfen um weitere zehn Milliarden Euro auf. So solle 2023 etwa 4,2 Millionen Haushalten mit einem Jahreseinkommen von weniger als 27 000 Euro ein einmaliger Bonus von 200 Euro gezahlt werden, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag. Zudem werde die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel wie Brot, Käse, Milch, Obst, Gemüse und Getreide auf null gesenkt, für Teigwaren und Speiseöle werde der Satz auf fünf Prozent halbiert. Die Steuersenkungen auf Energie würden bis in die erste Jahreshälfte 2023 hinein verlängert.