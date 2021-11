Von Markus Zydra, Frankfurt

In Deutschland sind die Preise erneut deutlich gestiegen. Die Inflationsrate für den November beträgt 5,2 Prozent. Das ist der höchste Wert seit dem Jahr 1992, wie das Statistische Bundesamt in seiner ersten Schätzung am Montag mitteilte. Im Vormonat lag die Teuerungsrate bei 4,5 Prozent. Weil mit Energie, Lebensmitteln und Wohnen vor allem Produkte des täglichen Bedarfs teurer werden, leiden nach Ansicht von Experten einkommensschwache Haushalte besonders stark unter der steigenden Inflation.

Der kräftige Preisschub ist ein weltweites Phänomen. Doch anders als in der Eurozone haben die Notenbanken in Großbritannien und den USA bereits Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Davon sieht die Europäische Zentralbank weiterhin ab. Sie setzt ihre Nullzinspolitik und Anleihekäufe unvermindert fort. "Wenn wir die Geldpolitik jetzt straffen würden, gäbe es dadurch nicht ein Containerschiff oder einen LKW-Fahrer mehr. Wir leiden unter einer Inflation, die größtenteils von Angebotsengpässen und Energiepreisen getrieben wird", begründete EZB-Präsidentin Christine Lagarde gegenüber der Süddeutschen Zeitung das Festhalten an der bisherigen Strategie. Die Französin geht davon aus, dass die Inflationsrate im nächsten Jahr wieder deutlich absinken werde.

Die EZB strebt wie andere wichtige Notenbanken ein Inflationsziel von zwei Prozent an - bis zu diesem Wert sprechen Währungshüter von stabilen Preisen. Nachdem die Zentralbanken in den vergangenen zehn Jahren mit ihrer lockeren Geldpolitik gegen stagnierende oder gar fallende Preise kämpfen mussten, hat sich das Blatt Anfang des Jahres abrupt gewendet. Durch den Corona-Lockdown ist es zu Lieferengpässen in vielen Wirtschaftssektoren gekommen. Mit dem Auslaufen der Beschränkungen stieg die Nachfrage vieler Produkte massiv an, was bei knappen Waren zu einem spürbaren Preisanstieg führte. Experten sind uneins, wann diese Engpässe behoben sein werden - oder ob sie sich nicht noch verstärken.

Die EZB geht davon aus, dass der von der Corona-Pandemie ausgelöste Inflationsschub im November seinen Höhepunkt erreicht. Die Teuerung werde im kommenden Jahr allmählich zurückgehen: "Und zwar in Richtung unseres Inflationsziels von zwei Prozent", sagte die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel am Montag dem ZDF. Schnabel wies darauf hin, dass die meisten Prognosen sogar davon ausgingen, dass die Inflation unter zwei Prozent fallen werde. "Insofern kann man eigentlich keine Hinweise darauf sehen, dass die Inflation außer Kontrolle gerät."

Die wirtschaftliche Lage in der Eurozone unterscheidet sich von der in den USA. Daher gibt es Gründe, dass die amerikanische Notenbank Fed bereits beginnt ihre Geldpolitik zu straffen und die EZB noch wartet. Kritiker warnen jedoch, die Notenbank solle nicht zu lange warten. Die EZB möchte bei ihrer Sitzung am 16. Dezember über das weitere Vorgehen entscheiden.

Der aktuelle Preisanstieg hat auch spezielle Ursachen, etwa weil Deutschland die Mehrwertsteuersätze wieder auf das übliche Vor-Corona-Niveau angehoben hat. Die Energiepreise wiederum kletterten auch deshalb, weil seit Anfang 2021 eine CO2-Abgabe von 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid fällig wird. Darüber hinaus gibt es einen Basiseffekt: Weil Inflationsraten auf Jahresbasis verglichen werden, schlägt der massive Preisverfall des Vorjahres, ausgelöst durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, rechnerisch jetzt stark durch.