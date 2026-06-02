Die Inflation in der Euro-Zone steigt auf 3,2 Prozent. In der Euro-Zone klettert die Inflation infolge des Iran-Krieges auf 3,2 Prozent. In Deutschland ging sie im Mai zwar um 0,3 Prozentpunkte zurück – allerdings vor allem wegen des Tankrabatts, der Ende des Monats auslaufen soll. Damit dürfte der Druck auf die EZB steigen, am 11. Juni den Leitzins zu erhöhen, was zu besseren Sparzinsen, aber auch teureren Baukrediten führen würde. Zum Artikel

2027 könnte heißestes Jahr aller Zeiten werden. Die ungewöhnlich hohen Meerestemperaturen im tropischen Pazifik kündigen das regelmäßig wiederkehrende Wetterphänomen El Niño an. Damit einher geht die Sorge vor mehr Extremwetter mit Dürren, Überschwemmungen und einer womöglich rekordbrechenden globalen Durchschnittstemperatur, wie die Weltorganisation für Meteorologie berichtet. Zum Artikel

EU will Abschiebezentren in Drittstaaten ermöglichen. Die EU verschärft ihre Migrationspolitik und ermöglicht Mitgliedstaaten, abgelehnte Asylsuchende in Abschiebezentren außerhalb Europas festzuhalten. Der Kompromiss vom Montagabend muss vom Parlamentsplenum und den Regierungen abgesegnet werden. Als mögliches Partnerland für Abschiebezentren wird Uganda genannt, mit dem bereits die Niederlande Kontakt aufgenommen haben. Zum Artikel

MEINUNG Rechtsstaaten müssen Rechtsstaaten bleiben

Israels Waffenexporte steigen auf Rekordhoch. Der Staat Israel und israelische Rüstungsfirmen haben 2025 mit dem Ausland Verträge im Wert von 19 Milliarden Dollar abgeschlossen. Ein Rekord. Systeme, die in Gaza, Libanon und Iran im echten Einsatz erprobt wurden, sind weltweit gefragt. Zum Artikel

AfD-Abgeordnete reisen nach Sankt Petersburg. Vier AfD-Politiker nehmen vom 3. bis 6. Juni am Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg teil. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die AfD-Abgeordneten Frohnmaier und Urban sind bei einer Veranstaltung angekündigt, die vom Putin-Vertrauten Kirill Dmitrijew moderiert wird. Zum Artikel

Wird das Bafög nun erhöht – oder doch nicht? Die geplante Bafög-Erhöhung ist trotz Koalitionsvertrag fraglich. Forschungsministerin Bär sagte in einem Interview, die Reform werde von den Regierungsfraktionen nicht mehr unterstützt. Eigentlich sollte die Wohnkostenpauschale zu diesem Wintersemester um 60 Euro auf 440 Euro monatlich erhöht werden, doch die Regierung will sparen. Bei der SPD sorgt das für Ärger. Zum Artikel

EU-Pestizidregulierung: Gesundheit und Umwelt in Gefahr. Die EU-Kommission plant, Pestizide zeitlich unbegrenzt zuzulassen und Standards für risikoarme Einstufungen zu senken. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina warnt, die Pläne würden das Schutzniveau für Mensch und Umwelt verringern. Laut Experten priorisiere die Reform wirtschaftliche Interessen gegenüber Umwelt- und Gesundheitsschutz und widerspreche Umweltrechtsgrundsätzen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen