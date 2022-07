Was hilft gegen die Inflation?

Steuern oder Staatszuschüsse - über mehrere Modelle zur Entlastung der Bürger will Kanzler Olaf Scholz sprechen, wenn er sich am Montag zur "konzertierten Aktion" mit Arbeitgebern und Gewerkschaften trifft. Schiefe Töne im Konzert sind programmiert.

Von Roland Preuß, Berlin

Wie federt man die rasant steigenden Kosten für die Bürger ab, ohne Preissteigerungen weiter anzutreiben? Diese Frage will die Bundesregierung zusammen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften bald beantworten. Fachleute erwarten, dass die Gewerkschaften auf die Inflation von derzeit 7,6 Prozent mit hohen Lohnforderungen reagieren und inflationsmotivierte Beschäftigte diese tatsächlich herbeistreiken könnten. Damit würden die Lohnkosten für Unternehmen steigen, diese würden höhere Preisen verlangen - und das Ganze beginnt von vorne, so die Befürchtung. Olaf Scholz (SPD) warnt jedenfalls bereits vor einer "dauerhaften Inflationsspirale". Um gegenzusteuern, hat der Kanzler die Tarifpartner für kommenden Montag zur "konzertierten Aktion" ins Kanzleramt eingeladen. Vor allem drei Modelle sind in der Debatte, alle haben ihre Vor- und Nachteile, ihre Fürsprecher und Gegner.