Von Thomas Balbierer, München

Dietmar Buchholz lässt keinen Zweifel: Die Berichte über die nahende Abriegelung von sächsischen Kommunen mit besonders hohen Corona-Zahlen hält er für falsch. "Völliger Mist", "Fake-News", "totaler Quatsch", sagt der Oberbürgermeister von Löbau, einer 15 000-Einwohner-Stadt im Landkreis Görlitz mit zuletzt 46 Neuinfektionen an einem Tag. Wie er da so sicher sein kann? Schließlich berichteten Bild und die sächsische Freie Presse am Mittwoch übereinstimmend, dass die Landesregierung genau das erwäge: Corona-Hotspots noch vor Weihnachten abzuriegeln. "Weil ich vor fünf Minuten mit dem Ministerpräsidenten telefoniert habe", sagt der parteilose Politiker bei einem Gespräch am Donnerstagmittag. "Der hat die Schnauze voll. Das ist alles falsch."

Michael Kretschmer (CDU) ist um Schadensbegrenzung bemüht, seit Medien unter Berufung auf "Regierungskreise" über die Abriegelungsidee berichtet haben. "Gemeinden abriegeln klingt extrem hart und wäre extrem hart", ließ sich der Ministerpräsident am Donnerstag mit einem Statement zitieren. Man habe nichts dergleichen beschlossen, eine Abriegelung stehe "aktuell nicht an". Dass es die Überlegung gab, eine Quarantäne über ganze Gemeinden zu verhängen, dementiert Kretschmer jedoch nicht. Die Regierung werde analysieren, ob die geltenden Beschränkungen ausreichen, um die Verbreitung des Virus in den Corona-Hotspots zu bremsen. Und wenn nicht? Bei der Frage, ob eine Abriegelung nicht vielleicht später auf den Tisch kommen könnte, wirkt selbst der so entschlossene OB von Löbau etwas vorsichtiger. "Danach sieht es derzeit nicht aus."

Ein solcher Schritt schaffe "viel Unruhe und wenig Vertrauen"

Sachsen ist derzeit das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland Deutschlands. Laut Robert-Koch-Institut lag die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche, zuletzt bei 415. Es gibt sogar Gemeinden, die bereits die 1000er-Marke überschritten haben. Vor dem bundesweiten Lockdown verhängte Sachsen bereits strenge Ausgangsbeschränkungen und nächtliche Ausgehverbote.

Dass eine Abriegelung im Raum gestanden haben soll, führt in manchen Gemeinden zu Verunsicherung. Ein solcher Schritt schaffe "viel Unruhe und wenig Vertrauen", sagt zum Beispiel Swen Nowotny (CDU). Er ist Bürgermeister von Königswartha. Die Gemeinde hat die höchste Pro-Kopf-Infektionsrate im ohnehin stark betroffenen Landkreis Bautzen: 68 Infizierte bei 3500 Einwohnern. Viele Corona-Fälle können laut Nowotny auf einen Ausbruch in einem örtlichen Pflegeheim zurückgeführt werden. "Und das ist ja schon isoliert", sagt der Bürgermeister. Er bezweifelt, dass eine Abriegelung etwas am Infektionsgeschehen in seinem Ort ändern würde.

Schon jetzt dürften die Menschen ihren Wohnort nicht weiter als 15 Kilometer verlassen

Auch in Stollberg, wo laut MDR zuletzt eine Inzidenz von 1.204 erreicht wurde, hält man von der Idee wenig. "In unserer Stadt sind in den letzten Wochen keine Ereignisse bekannt geworden, die als Ursachen für eine höhere Corona-Inzidenz infrage kommen könnten", teilt Marcel Schmidt, Oberbürgermeister der Kleinstadt im Erzgebirgskreis, schriftlich mit. "Die Straßen sind so gut wie leer, Verstöße gegen die Anordnungen werden nicht registriert." Außerdem dürften die Menschen ja schon jetzt ihren Wohnort nicht weiter als 15 Kilometer verlassen, was "de facto eine weitreichende Abschirmung" bedeute, so Schmidt. Die nächsten größeren Städte Chemnitz und Zwickau seien schließlich ein paar Kilometer weiter weg.