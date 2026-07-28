Uganda hat den jüngsten Ebola-Ausbruch im Land offiziell für beendet erklärt. Mit dem Virus hatten sich 20 Menschen ⁠infiziert, zwei von ihnen starben. Gesundheitsminister Chris Baryomunsi sagte am Dienstag, das Ministerium habe ‌landesweit eine intensive ‌Überwachung aufrechterhalten. Es seien keine neuen Ebola-Fälle mehr nachgewiesen worden. Der Ausbruch war Mitte Mai bekannt gegeben worden. 15 der 20 Infizierten hatten sich in ‌der benachbarten Demokratischen Republik Kongo angesteckt. Das ‌zentralafrikanische ‌Land gilt als Epizentrum der aktuellen Epidemie. Dort liegt die Zahl der bestätigten Fälle inzwischen bei ‌mehr als 3000.