2. August 2019, 19:51 Uhr Ende des INF-Vertrags Der Grundpfeiler stürzt

Der 1987 von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow unterzeichnete INF-Vertrag galt als ein zentraler Grundpfeiler für Europas Sicherheitsarchitektur.

Die USA geben Russland die "alleinige Schuld" am Scheitern des Abkommens.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigt sich besorgt: "Wir wollen keinen neuen Rüstungswettlauf."



Von Matthias Kolb , Brüssel, und Paul-Anton Krüger

Mike Pompeo wählt das Lieblingsmedium seines Chefs Donald Trump. Per Tweet bestätigt der US-Außenminister, gerade auf Asienreise, das Ende des seit 1988 geltenden INF-Vertrages zum Verbot von landgestützten Mittelstreckenwaffen. Die USA hätten dem Partner Russland am 2. Februar eine sechsmonatige Frist gesetzt, um sich wieder an die Regeln zu halten, schreibt Pompeo. "Die Vereinigten Staaten werden nicht Verträgen angehören, wenn andere diese verletzen."

Wenig später verschickt Pompeos Ministerium eine längere Mitteilung, in der ebenfalls Russland die "alleinige Schuld" am Scheitern des Abkommens gegeben wird. "Spätestens seit Mitte der 2000er Jahre" habe Moskau Marschflugkörper des Typs 9M729 "entwickelt, produziert und getestet" und diese mittlerweile auch bei mehreren Bataillonen der Armee eingeführt und stationiert. 2013 hätten die USA Russland erstmals mit Vorwürfen konfrontiert, aber das Land sei nicht daran interessiert gewesen, seine Verpflichtungen einzuhalten. Explizit würdigt Pompeo "die unerschütterliche Kooperation und Entschlossenheit der Nato-Partner".

Denn glücklich waren längst nicht alle in Europa mit der Entscheidung der Amerikaner, das Abkommen zu kündigen. Der 1987 von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow unterzeichnete INF-Vertrag galt als ein zentraler Grundpfeiler für Europas Sicherheitsarchitektur. Er verbot Russland und den USA den Besitz landgestützter Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern, die Ziele in Europa binnen weniger Minuten hätten treffen können.

So ist es ein Europäer, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der an diesem historischen Tag die ausführlichste Erklärung abgibt. "Wir wollen keinen neuen Rüstungswettlauf", sagt der Norweger, als er zur Mittagszeit in Brüssel ans Mikrofon tritt, eine Sorge, die vor allem die Deutschen umtreibt - man fühlt sich erinnert an die Nachrüstungsdebatte der Siebzigerjahre und den Nato-Doppelbeschluss, die damals die Gesellschaft spalteten. Stoltenberg betont nochmals, dass alle Nato-Mitglieder die Entscheidung der USA "völlig unterstützen", den INF-Vertrag zu verlassen. Das bedeutet auch: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und die anderen 24 Länder sehen den Bruch der Regeln durch Moskau als erwiesen an.

Im gläsernen Hauptquartier ist man stolz darauf, dass die Allianz zusammengeblieben ist. Zwar hatten die Amerikaner die Verbündeten schon im Sommer 2017 vorgewarnt. Doch wurden die Europäer kalt erwischt, als Präsident Trump vergangenen Oktober überraschend nach einem Wahlkampfauftritt in Nevada den Rückzug aus dem Abkommen aufkündigte.