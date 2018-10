20. Oktober 2018, 11:16 Uhr INF-Abkommen Bolton will Abrüstungsvertrag mit Russland kündigen

John Bolton, der Sicherheitsberater der Trump-Regierung, drängt darauf, dass die USA einen wichtigen Abrüstungsvertrag mit Russland aufkündigen.

Die USA werfen Russland seit langem vor, gegen den sogenannten INF-Vertrag zu verstoßen und unerlaubt Mittelstreckenraketen zu entwickeln, die Europa erreichen könnten.

Das US-Militär möchte die verbotenen Waffensysteme mit Blick auf China in der Pazifik-Region stationieren.

Die US-Regierung steht offenbar kurz davor, einen wichtigen Abrüstungsvertrag mit Russland aufzukündigen. Der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, werde nächste Woche nach Moskau reisen und Russlands Präsident Wladimir Putin warnen, dass die USA den sogenannten INF-Abrüstungsvertrag verlassen werden, berichtet die New York Times.

Der INF-Vertrag stammt aus dem Kalten Krieg und verbietet bodengestützte, atomar bestückbare Mittelstreckenwaffen. Die USA beschuldigen Russland seit mehreren Jahren, den INF-Vertrag zu brechen. Es geht um den Marschflugkörper SSC-8. Das System könnte Atomwaffen über mehr als 500 Kilometer transportieren - also bis nach Mitteleuropa. Es fiele damit in die Kategorie bodengestützter Raketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern, die der INF-Vertrag beseitigen sollte. "Dieser Vertrag ist in Gefahr durch Russlands Handlungen", hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Anfang Oktober gewarnt. Der 1987 geschlossene INF-Vertrag sei ein "Eckstein der europäischen Sicherheit", er habe in den Achtzigerjahren ein gefährliches Wettrüsten beendet.

Die treibende Kraft hinter dem nun avisierten Ausstieg der USA ist Sicherheitsberater Bolton, meldet der Guardian. Widerstand gegen einen solchen Schritt kommt demnach aus dem Außenministerium und dem Pentagon. Bolton gilt, anders als Trump, als Anhänger eines harten Kurses gegen Russland.

Es geht auch gegen China

Der INF-Vertrag habe die USA gegenüber Moskau in eine "übertrieben schwache Position" gebracht, zitiert die Washington Post einen anonymen Diplomaten. Er oder sie betont, dass es vor allem um China gehe. Der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Pazifik, Harry Harris, hatte gewarnt, dass wegen des INF-Vertrags den USA in der Pazifikregion die Mittelstreckenwaffen fehlten, die vom Land aus eingesetzt werden könnten, während mehr als 90 Prozent der chinesischen Raketen den Vertrag verletzen würden. China ist allerdings kein Vertragspartner des INF-Abkommens. Es kann mit einer Sechs-Monats-Frist gekündigt werden.

Republikanische Abgeordnete begrüßten die Berichte über den drohenden Ausstieg der USA aus dem Vertrag. Ein Abrüstungsexperte der US-Denkfabrik FAS kritisierte den Schritt. "Das ist ein gefährlicher Versuch von Bolton, den INF-Vertrag zu erledigen", sagte Hans Kristensen. "Das würde Druck von Russland nehmen, sich wieder an das Abkommen zu halten, und Putin eine Begründung schenken, ebenfalls auszusteigen, weil er dann auf die USA verweisen kann."

Für Aufsehen hatten zuletzt auch Äußerungen der US-Vertreterin bei der Nato gesorgt. Borschafterin Kay Hutchison hatte gesagt, ihr Land bevorzuge eine diplomatische Lösung, sei aber bereit, die russischen Waffen notfalls "auszuschalten". Hutchison benutzte das englische Verb "to take out", was sie genau meinte, ließ sie auf Nachfrage offen. Russland hatte die Aussagen der US-Botschafterin als gefährlich berzeichnet. "Es scheint, dass sich Leute, die solche Erklärungen abgeben, nicht über ihr Maß an Verantwortung und die Gefahren aggressiver Rhetorik im Klaren sind", sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Russland bestreitet stets die vorgeworfenen Verstöße.