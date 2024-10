Von Sara Maria Behbehani

Wenn Ines Schwerdtner und Jan van Aken in der Parteizentrale der Linken aufeinandertreffen, lachen sie, machen Witze. Es erweckt nicht den Eindruck, als würde das Gewicht dieser Aufgabe, die vor ihnen liegt, allzu sehr auf ihren Schultern lasten. Beide haben beschlossen, für den Vorsitz ihrer Partei zu kandidieren – in einem Moment, in dem viele glauben, dass mit ihnen die Geschichte dieser Partei auch zu Ende gehen könnte. Doch von diesem Fatalismus merkt man bei beiden nichts – und das, obwohl das abtrünnige Bündnis Sahra Wagenknecht ihre Partei in Wahlen nun weit hinter sich gelassen hat. Stattdessen sind da eine Leichtigkeit zu spüren und der Mut zu ahnen, den es kostet, sich jetzt dem Vorhaben zu stellen, Die Linke vor ihrem Untergang zu bewahren.