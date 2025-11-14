Zum Hauptinhalt springen

SZ am MorgenNachrichten des Tages – die Übersicht für Eilige

Lesezeit: 1 Min.

Auf Verständigungskurs: die Parteichefs Friedrich Merz (CDU, 2. v. re.), Markus Söder (CSU, li.), Bärbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD) verkünden erste Ergebnisse ihres Koalitionsausschusses.
Auf Verständigungskurs: die Parteichefs Friedrich Merz (CDU, 2. v. re.), Markus Söder (CSU, li.), Bärbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD) verkünden erste Ergebnisse ihres Koalitionsausschusses. (Foto: Ralf Hirschberger/AFP)

Was wichtig ist und wird.

Von Valerie Höhne

Was heute wichtig ist

Schwarz-Rot will Industriestrom und Flugtickets günstiger machen. Fünf Cent pro Kilowattstunde sollen energieintensive Unternehmen für Strom künftig zahlen. Der Industriestrompreis soll aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Zudem will die Regierung einen „Deutschlandfonds“ einführen, der privates Geld mobilisieren soll. Flüge sollen billiger werden und neue Gaskraftwerke gebaut werden. Zum Artikel

  • „Maybrit Illner“: SPD und Union verhaken sich beim Thema Rente
  • MEINUNG Wahlversprechen statt Investitionen: Selbst das größte Sondervermögen verpufft, wenn man nichts Vernünftiges damit anstellt (SZ Plus)

US-Regierung kündigt Militäroperation in der Karibik an. Die Mission „Southern Spear“ diene dem Schutz des Heimatlandes und schütze die USA vor Drogen, erklärte Verteidigungsminister Pete Hegseth. Erneut gab es Angriffe auf angebliche Schmuggelboote. Die USA haben nach wie vor keine rechtliche Grundlage für die Angriffe. Zum Liveblog zur US-Politik

Mehr Psychosen nach Cannabis-Legalisierung. Seit April 2024 ist Cannabis für Erwachsene erlaubt. Nun melden Kliniken mehr Patienten mit Wahn-Zuständen. Daten für Jugendliche fehlen bisher. Warum Ärzte alarmiert sind und welche Fragen offen bleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Netanjahu die Demokratie angreift. Israels Ministerpräsident versucht, mit zahlreichen Gesetzentwürfen staatliche Institutionen zu untergraben. Dagegen gibt es zwar Proteste, doch nach dem Bangen um die Geiseln der Hamas wirkt die Gesellschaft müde. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier Dossier - mit SZ Pro-Abo

Digitalwende: Wildbergers Aufgabenliste. Neuer Haushalt, hohe Erwartungen: Das Digitalministerium muss IT-Projekte bündeln, Bürokratie transparenter machen und digitale Kompetenzen stärken. Parallel stocken Innen-, Verteidigungs- und Forschungsministerium bei Digital- und Cybervorhaben auf. Auch wichtig: Die Bundesregierung macht Vorschläge für die Reform der europäischen Cyberverordnung. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Brüssel und Berlin machen Ernst beim Huawei-Bann. Die EU wird in Sachen Huawei ungeduldig mit den Mitgliedstaaten. In zu vielen Ländern dominiert die Netze noch immer die Technik des strategischen Rivalen China. Berlin handelt nun proaktiv und gibt sich einen regulatorischen Werkzeugkasten, um die Telekom schnell zu einer Umstellung auf europäische Produkte drängen zu können. Außerdem verschafft die EU Firmen Erleichterungen beim Lieferkettengesetz. Zum Briefing

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite