Schwarz-Rot will Industriestrom und Flugtickets günstiger machen. Fünf Cent pro Kilowattstunde sollen energieintensive Unternehmen für Strom künftig zahlen. Der Industriestrompreis soll aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Zudem will die Regierung einen „Deutschlandfonds“ einführen, der privates Geld mobilisieren soll. Flüge sollen billiger werden und neue Gaskraftwerke gebaut werden. Zum Artikel

US-Regierung kündigt Militäroperation in der Karibik an. Die Mission „Southern Spear“ diene dem Schutz des Heimatlandes und schütze die USA vor Drogen, erklärte Verteidigungsminister Pete Hegseth. Erneut gab es Angriffe auf angebliche Schmuggelboote. Die USA haben nach wie vor keine rechtliche Grundlage für die Angriffe. Zum Liveblog zur US-Politik

Mehr Psychosen nach Cannabis-Legalisierung. Seit April 2024 ist Cannabis für Erwachsene erlaubt. Nun melden Kliniken mehr Patienten mit Wahn-Zuständen. Daten für Jugendliche fehlen bisher. Warum Ärzte alarmiert sind und welche Fragen offen bleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Netanjahu die Demokratie angreift. Israels Ministerpräsident versucht, mit zahlreichen Gesetzentwürfen staatliche Institutionen zu untergraben. Dagegen gibt es zwar Proteste, doch nach dem Bangen um die Geiseln der Hamas wirkt die Gesellschaft müde. Zum Artikel (SZ Plus)

Digitalwende: Wildbergers Aufgabenliste. Neuer Haushalt, hohe Erwartungen: Das Digitalministerium muss IT-Projekte bündeln, Bürokratie transparenter machen und digitale Kompetenzen stärken. Parallel stocken Innen-, Verteidigungs- und Forschungsministerium bei Digital- und Cybervorhaben auf. Auch wichtig: Die Bundesregierung macht Vorschläge für die Reform der europäischen Cyberverordnung. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Brüssel und Berlin machen Ernst beim Huawei-Bann. Die EU wird in Sachen Huawei ungeduldig mit den Mitgliedstaaten. In zu vielen Ländern dominiert die Netze noch immer die Technik des strategischen Rivalen China. Berlin handelt nun proaktiv und gibt sich einen regulatorischen Werkzeugkasten, um die Telekom schnell zu einer Umstellung auf europäische Produkte drängen zu können. Außerdem verschafft die EU Firmen Erleichterungen beim Lieferkettengesetz. Zum Briefing