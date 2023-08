Die SPD-Bundestagsfraktion hat in Abwesenheit von Kanzler Olaf Scholz ihr Konzept für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis beschlossen. Er soll zunächst auf fünf Jahre befristet sein, fünf Cent pro Kilowattstunde betragen und für die besonders von hohen Energiekosten betroffenen Unternehmen gelten. Die Differenz zum durchschnittlichen Börsenstrompreis, der derzeit bei etwa 8,95 Cent liegt, soll der Staat übernehmen. Die Abgeordneten beschlossen das Papier am Montag bei ihrer Klausurtagung in Wiesbaden nach Teilnehmerangaben einstimmig. Scholz verließ die Sitzung allerdings vor Beginn der Debatte. Er hatte sich zuletzt mehrfach skeptisch zu der Subvention geäußert und dauerhafte Staatshilfen abgelehnt.