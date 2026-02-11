In den politisch tief gespaltenen Vereinigten Staaten galt lange eine seltene parteiübergreifende Gewissheit: Chinas Aufstieg ist die zentrale strategische Herausforderung, und entschieden wird sie im Indopazifik. Doch mit der im Januar veröffentlichten Nationalen Verteidigungsstrategie rüttelt Donald Trump auch an diesem Konsens. In seiner ersten Amtszeit galt China noch als „zentrale Priorität“, nun rücken Landesverteidigung und die westliche Hemisphäre in den Vordergrund. America First.
Gehen Trumps Strategien auf?
Im Indopazifik stehen sich die Supermacht-Rivalen China und USA gegenüber. Während Peking aufrüstet, vermissen Washingtons Verbündete in der Region klare Zusagen von Trump. Was das bedeutet.
Von Lea Sahay, Peking
Keine Kriege mehr – das war das mantrahafte Versprechen des US-Präsidenten. Aber er schickt gern das Militär in andere Länder. Ist das sein Weg zur globalen Vorherrschaft Amerikas?
