In den politisch tief gespaltenen Vereinigten Staaten galt lange eine seltene parteiübergreifende Gewissheit: Chinas Aufstieg ist die zentrale strategische Herausforderung, und entschieden wird sie im Indopazifik. Doch mit der im Januar veröffentlichten Nationalen Verteidigungsstrategie rüttelt Donald Trump auch an diesem Konsens. In seiner ersten Amtszeit galt China noch als „zentrale Priorität“, nun rücken Landesverteidigung und die westliche Hemisphäre in den Vordergrund. America First.